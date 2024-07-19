Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü. Yurdun farklı şehirlerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla her mevsim bölgenin ilgi odağı oluyor. Ardahan’ın adeta simgesi konumunda olan, kışın atlı kızaklarla, buz altında tutulan balıkla, buz üzerinde konaklayanlarla farklı bir ev sahipliği yapan göl, yazın ise manzarası ve etrafını kaplayan yeşil örtüsüyle ilgi odağı oluyor.İstanbul’dan ailesiyle birlikte Çıldır Gölü’ne gelen Ensa Özdemir, ’’Kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’ne gelmek çok güzel. İlk defa geldim ve yaz ayları olmasına rağmen gerçekten çok güzel burası. Burası sakin ve doğası da çok güzel. İlk defa geldim ama bir daha gelmeyi düşünüyorum’’ dedi.