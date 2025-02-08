Kars sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü’nde bu yıl ilki düzenlenen geleneksel Buz Şenliği’ne ilgi yoğun olunca adeta izdiham yaşandı.Buzla kaplı göl üzerinde düzenlenen atlı kızak yarışları, geleneksel müzik dinletileri, folklor ekibi gösterileri, Milli artistik buz pateni sporcusu Fatma Yade Karlıklı’nın artistik buz pateni gösterisi, curlink, sürat pateni büyük ilgi gördü.Ayrıca buz üzerinde ilk kez yapılan kızak yarışları ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Buz Şenliği aşıklar gösterisiyle son buldu. Çıldır Gölü 1’inci Buz Festivali’ni izlemek için gelenler ise festivalin ardından buz üstüne çıkarak sevdikleriyle unutulmaz bir gün yaşadı.Buz festivaline beklenenden fazla ilgi olduğunu ifade eden Kars Valisi Ziya Polat, "Arpaçay, Çıldır Gölü, Buz Şenliği’nin bu sene birincisini yapıyoruz. İnsanımızın şenliklere, festivallere ilgisini gördük. Bu bize şunu anlattı; seneye daha iyisini yapacağız, daha iyi mekanlarda çok daha iyisini yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. İnşallah seneye kadar zaten Kütük Evimiz de biter. Kütük Evin önünde daha geniş kapsamlı, daha ulusal, belki uluslararası misafirleri de ağırlayabileceğimiz bir şenliğin, festivalin ilk adımını atmış olduk. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.Çıldır Gölü Buz Şenliği, bölge turizmine büyük katkı sağlarken, yaşanan etkinliği izlemek için binlerce kişi bir araya geldi. Adeta izdiham yaşanan etkinlik önümüzdeki yıl daha da geniş bir alanda yapılacak.