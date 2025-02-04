VAN (İHA) – Van’ın Bahçesaray yolunda 2020 yılında meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşen ve 11 askerle birlikte toplamda 42 kişinin şehit olduğu çığ faciasının acısı, aradan geçen 5 yıla rağmen taze kalmaya devam ediyor. Anma programları kapsamında şehit güvenlik korucularının kabirlerinin bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi Çemik mezrasında bir araya gelindi. Burada İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Güzelişler, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve şehit yakınları dualar etti. Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler, anma programının ardından şehit ailelerini de ziyaret etti.