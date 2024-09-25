Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, planlı üretim ve yeni destekleme modellerinin uygulanması konusunda ilçelerdeki eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırlı ilçesinde bilgilendirme yapan ekipler aynı zamanda ilave olarak tarım sigortalarının işleyişi ve kapsamı konusunda da çiftçileri bilgilendirdi.Çayırlı’da düzenlenen çiftçi toplantısına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, ilgili şube müdürü, teknik elemanlar ve çiftçiler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, planlı tarımsal üretim uygulaması ve 2025-2027 yıllarında uygulanacak hayvansal ve bitkisel üretim modeli konusunda çiftçilere yönelik sunum yaptı.Toplantıda konuşan TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ise tarım sigortaları sisteminin işleyişi ve kapsamı konularında çiftçilere aydınlatıcı bilgiler verdi.Çayırlı’da düzenlenen çiftçi eğitim toplantısında çiftçiler istek ve taleplerinin yetkililere iletirken, sorularına da yanıt buldular.