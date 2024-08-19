Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber görevlilerince Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki personellere yönelik UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme semineri verildi.Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Okullar ve kamu kurumlarındaki bilgilendirme eğitimlerine devam eden Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber görevlileri, bu çerçevede Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki personellere yönelik UYUMA uygulaması ve NARVAS projesi hakkında bilgilendirme semineri verdi. Görevlilerce kurum personellerine teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan UYUMA uygulaması ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında detaylı bilgiler verildi.