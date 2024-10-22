Erzincan Mengücek Gazi Yurdu’nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler daha temiz bir dünya için omuz omuza verdi.Çevre bilincini artırmak ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte Mengücek Gazi Yurdu öğrencileri, daha yaşanılabilir ve temiz bir çevre için harekete geçti. Etkinlikte gönüllü 8 öğrenci, yurt bahçesinde çevre temizliği yaparak, doğaya saygının önemini ve çevreyi korumanın gelecek nesiller için taşıdığı değeri pekiştirdi. Öğrenciler, gelecekte karşılaşabilecekleri çevre sorunlarını anlamak ve önlem almak adına farkındalık çalışmasında yer aldı.Etkinlik, çevre temizliği çalışmasının yanı sıra aynı zamanda öğrencilere çevre bilinci kazandırma ve bu bilinci geleceğe taşıma hedefini taşıdı. Katılımcılar, çevrenin korunmasına yönelik yapabilecekleri diğer faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gelecek etkinlikler için farklı fikirler üretti. Bu geri bildirimler neticesinde ileride daha kapsamlı çevre etkinlikleri düzenlemek için bir temel oluşturuldu.