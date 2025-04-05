Elazığ’ın Palu ilçesi kırsalında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verirken, kısa sürede etraf beyaza büründü.Palu ilçesi Yarımtepe kırsalında güneşli hava bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeni ile meyve ağaçları zarar gördü. Ulaşımda aksamalara neden olan dolu, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren yağışın ardından tekrar güneş açtı. Vatandaşlar, "Palu Arıcak arasındaki Tirnik Geçidi, yaklaşık 5 dakikalık dolu yağışının ardından her taraf bembeyaz oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı tüm meyvelere zarar verdi. Hayatı olumsuz etkiledi, kış tekrar geri geldi" dedi.