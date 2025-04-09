Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü. Cenaze konvoyu çığdan son anda kurtulurken, ekipler yolda temizleme çalışması yaptı.Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’di yakınlarındaki çeşme mevkiine çığ düştü. O sırada ilçeye cenaze götüren konvoyun arasına düşen çığdan dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede temizleme çalışması yaptı. Yolun temizlenmesiyle cenaze konvoyu ilçeye gönderilirken, yol tedbir amaçlı ulaşıma geçici olarak kapatıldı.