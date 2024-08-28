Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.Çemişgezek ilçesi, Mescit Mahallesi Sağven Önü mevkiinde otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye ve iş makinaları sevk edildi. Yerleşim yerine çok yakın bölgede çıkan yangın, Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınırken, alandaki çok sayıda ağaç zarar gördü.Polis ve itfaiye ekipleri yangının ardından bölgede inceleme yaptı.