Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ’Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis’ projesinin açılışı yapıldı.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek ilçesini ziyaret ederek Urartu eseri in deliklerinin karşısında, Tağar Çayı’nın kıyısında yapımı tamamlanan Kitap Kafe’nin açılışını yaptı. Tunceli Valiliği koordinasyonunda, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve DAP İdaresi tarafından desteklenen, ’Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis’ projesi çerçevesinde yapılan kitap kafe, ilçedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.Projenin açılışını yapan Vali Tekbıyıkoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çemişgezek’te gençlere, çocuklara ve tüm kitapseverlere mekanın hayırlı olmasını temenni etti.