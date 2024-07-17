Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yapılan denetim ve incelemelerde sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuğa rastlanmadı.Çemişgezek ilçesinde, belediye zabıtası, İlçe Emniyet Amirliği personeli ile Pertek Sosyal Hizmet Merkezinin ortak çalışmasında, sokakta çalıştırılan ya da çalıştırılma ihtimali olan çocuklara yönelik önleyici ve denetleyici saha çalışması gerçekleştirildi. "Sokakta yaşayan çalışan çocuklara yönelik hizmet modeli" sloganından hareketle çocukların sokakta bulunduğu ve ihbarların yoğun olarak alındığı saatler göz önüne alınarak ilçede saha çalışması gerçekleştirildi. İşletme sahiplerine ve vatandaşlara "Çocuklar Güvende Ekiplerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge ile Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli Konulu Başbakanlık Genelgesi" hakkında da bilgi verildi. Yapılan denetim ve incelemede, ilçede sokakta çalıştırılan-dilendirilen çocuğa rastlanılmadı.