Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Kıraçlar ve Sakyol köyleri başta olmak üzere, ilçenin birçok köyünde yetiştirilen her mevsime dirençli kış kavunu tezgahlardaki yerini aldı.Organik üretilen mayhoş tadında olan Çemişgezek kış kavununda yaşanan bolluk ve pazardaki yoğun talep çiftçileri sevindiriyor. Sonbaharda tazede tüketilen ve raf ömrü uzun olan Çemişgezek kış kavunu, iplerle asılarak ya da saman içerisinde saklanarak mayıs, haziran aylarına kadar tüketilebiliyor.Çemişgezek kış kavununa yoğun talep olduğunu aktaran Mehmet Turan, "Ben hem kış kavunu üretiyorum hem de satıyorum. Kış kavunumuz pazarda yoğun talep görüyor. Kavunumuzu alan kişilerin bir kısmı taze tüketiyor. Bir kısmı ise uygun koşullarda saklayarak kış mevsiminde tüketiyor" dedi.