Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Esnaf Kredi, Kefalet Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı.Çemişgezek ilçesinde Esnaf Kredi, Kefalet Kooperatifinin Olağan Genel Mali Kurul toplantısı üyelerin ve ilçe dışından gelen konukların katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu ve dış denetçi raporları ile gelir gider raporları okunarak müzakere yoluyla kabul edildi. Ayrıca, 2025 ile 2026 yıllarının tahmini bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.Yoğun katılımın olduğu olağan mali genel kurul toplantısında, Tunceli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, Erzurum Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Aşkın ve Çemişgezek Esnaf Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanı Öztan Önal toplantı gündemine dair konuşma yaptı.İlçedeki esnaf üyelerin görüşlerinin de dinlendiği toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.