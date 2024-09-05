Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi; İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Turan’ın hayatını kaybetmesi ile tekrar açığa çıkan okulların temizlik personeli sorunu başta olmak üzere başta olmak üzere eğitim sistemindeki güncel problem ve gelişmeleri değerlendirdi.Okulda perde arızasını gidermeye çalışırken düşerek hayatını kaybeden Sibel Turan, öğretmenimizin vefatının eğitim camiamızı derinden üzdüğünü belirten Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi“Öğretmenimize Allah’tan rahmet; sevenlerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim. Sibel öğretmenimizin hayatını kaybetmesinin sebebi okullara yeteri kadar destek personeli vermeyen bakanlığımızdır.Okullar açıldı, okullarda hizmetli yok!“Açılacağı tarih belli olmasına rağmen okullara hizmetli görevlendirmesi yine yapılmamış, okullar kaderine terkedilmiştir. Yaz aylarını tadilat ve tamirat ile geçiren okullarımızın açılışa hazır olması için yapılacak temizlik kimsenin aklına mı gelmiyor yoksa umursanmıyor mu?” diye soran Çelebi okul yöneticilerinin bu ağır yük altında ezildiğini belirtti.Gitti toplum yararına programlar, Geldi işgücü uyum programıAldığımız bilgilere göre TYP kapatılarak yerine İUP uygulamaya koyulmaya çalışılmaktadır. TYP’nin ağır şartlarıyla zaten okullar temizlik elemanı bulamazken gelenin gideni aratmış, okullar artık hiç eleman bulamayacak duruma gelmiştir. İUP’ta çalışmaya başlayan katılımcı ilk dört hafta 37.5 saat günlük 7.5 saat haftada 5 gün, daha sonra ki aylarda haftada 3 günden toplam 140 gün faydalanabilecek. İUP ile günlük 566,73 lira ücretle haftada üç gün çalışan bir personelin ayda 6-7 bin lira ücret alabilecek olup günümüz şartlarında çalışacak kimse bulunamayacaktır.Ayda 6-7 bin liraya eleman çalıştırmak fakirin fukaranın emeğini sömürmektirAsgari ücretin yaklaşık üçte birine haftada üç gün çalışmaya ancak yoksulluğun, açlığın son noktasında kimseler razı olabilir. Bu ücrete bırakın Türk, Suriyeli, Afganlı, Afrikalı bile bulmanın zor olduğunu belirtti. Okulların, öğretmenleri, öğrencilerin iki, üç işte çalışan yorgun argın çalışan personellere teslim edilmesi daha farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olur.Okullarda çok yakında salgın başlarOkulların temizlik sorununun her geçen yıl büyümekte, sorunun çözümü artık okullara bırakılarak içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu yıl Bakanlık ve İş-kur arasında yapılan protokolle sorun kangrene dönüşecektir. Düzenli temizlenemeyen okullarda çıkacak hijyen sorunları hastalıkları ve akabinde büyük bir salgın sorununu ortaya çıkaracaktır.Okul kayıt parası veya zorunlu bağış sorunuMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Okullarda zorla kayıt parası alınmayacak” uyarısına rağmen basına bazı okullarda velilerden kayıt parası yahut zorunlu bağış adı altında para talep edildiği basına yansımaktadır. Okul yöneticileri ile kayıt yaptırmak isteyen velilerimizi karşı karşıya getirmeyecek, okulun güvenlik, temizlik, hizmetli gibi temel ve zaruri ihtiyaçlarını genel bütçeden karşılayacak makul bir çözüm sisteminin acilen oluşturulmasını istiyoruz.Bu sorun acilen çözmeliSayın Bakan’a TYP konusunu değişik mecralarda dile getirdik, sorun hakkında bilgilendirdik. Sorun büyük olasılıkla tasarruf tedbirleri kapsamında Maliye Bakanlığı ve İŞKUR’dan kaynaklanmakta olup, Cumhurbaşkanımız konuya el koyup gerekli düzenlemeler yapılarak herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemelidir.