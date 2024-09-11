Elazığ’da 4 katlı metruk bir binanın çatısına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.Olay, merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs 4 katlı metruk bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri şahsın atlamak istediği noktaya şişme çadır açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği şahıs aşağı indirildi. Ambulansta yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.