Hakkari’de etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.Gelen ihbar üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan İlk ve Ortaokulunun çatısında biriken buz sarkıtlarını merdivenli araç yardımıyla kırarak düşürdü. Kent genelinde aşırı soğukların etkisiyle dere yatakları ve su şebekesi dondu.Yetkililer, vatandaşları çatı ve saçak altlarında yürürken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hakkari Belediyesi, kış boyunca bu tür tehlikeli durumlara karşı çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.