Erzurum’un Pasinler ilçesinde, çatıda rahatsızlanan ve ulaşılması zor bir yerde bulunan 60 yaşındaki vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Pasinler ilçesi Kaplıcalar Mahallesi Bahri Bey Sokak’ta ikamet eden Ahmet Geyik (60), evinin çatısının üzerinde fenalaşarak ailesine panik anlar yaşattı. Geyik’in rahatsızlandığı yer, ulaşılmaz ve zorlu olduğu için, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. 112’yi arayan ve ihbarda bulunan aile, bekleyişe geçti. Gelen itfaiye ekipleri fenalaşan Ahmet Geyik’i bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası çatıdan aşağı indirilen Geyik, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı anlarda Ahmet Geyik’in ailesinin panik hali ve ağlamaları hiç dinmedi.