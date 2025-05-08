Erzincan’da "Canlı Sesler Türk Halk Müziği Yarışması" heyecanı başladı.Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Canlı Sesler Türk Halk Müziği Ses Yarışması ön eleme etapları, Erzincan Merkez’de başladı.Yarışmaya Erzincan merkezinde toplam 82 başvuru yapıldı. Yarışmacılar, yarı finale kalabilmek için hünerlerini sergileyerek jüri üyelerinden tam not almaya çalışıyor.Yarışmanın jürisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koro şefleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden 2 akademisyen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu toplam 6 uzmandan oluşuyor.Müziği ticari amaçla kullanmayan ve herhangi bir eğitim almamış yeteneklerin ön plana çıkarılmasının hedeflendiği yarışmada, halk müziğine gönül vermiş isimler sahne alıyor. Yoğun katılımın yaşandığı yarışmada önümüzdeki hafta ilçe seçmeleri gerçekleştirilecek.Final heyecanı ise 11 Haziran 2025 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla sona erecek.Adaylar, bu süreçte tüm yeteneklerini türkü tadında performanslarla sergilemeye devam ediyor.