Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ziyarete açıldı.Kültür veTurizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın karşısına park eden mobil müze tırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.İçinde Çanakkale savaşlarında kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, iki gün boyunca Yüksekova’da ziyaretçilerini ağırlayacak. 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde saat 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Mobil Müze Tır’ında vatandaşlar 7 vitrinden oluşan tarihi eserleri savaş eserlerini görme fırsatı bulacak. Çanakkale müze tırı Türkiye’deki turlarına devam edecek.