Malatya’da, iki yıl önce kurulan Seramik Atölyesi’nde çamur birer sanat eserine dönüştürülüyor. Çamurlara şekil veren beş kişilik uzman ekibin ürettiği tabak, vazo ve fincan gibi objeler büyük beğeni topluyor.Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki yıl önce kurulan kentin tek Seramik Atölyesi’nde çamur birer sanat eserine dönüşürken, üretilen eserlere ise her geçen gün ilgi artıyor. İlçe belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyede kent dışında getirilen çamurlara şekil veren beş kişilik uzman ekibin ürettiği tabak, vazo ve fincan gibi objeler büyük beğeni topluyor.Özel sipariş ağırlıklı üretim yaptıklarını kaydeden atölye sorumlusu Yusuf Ekici, herhangi bir ürünün ortaya çıkmasının bir haftayı bulunduğunu aktardı. En fazla tabak üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekici, vazo, fincan gibi çeşitli objelerinde üretimlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.Ekici, atölyede üretim için her türlü imkana sahip olduklarını belirterek, Battalgazi Belediye Başkanına teşekkür etti.