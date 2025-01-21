Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Gübnatan köyünde cami lojmanın üzerine çığ düştü. Bir bölümü çöken lojmanda can kaybı ve yaralanma olmadı.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan köyünde akşam saatlerinde çığ düştü. Dağdan kopan kar kütlesi cami lojmanının üzerine düştü. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını ifade etti.Cami lojmanına düşen kar kütlesinin temizlenme çalışmaları ekiplerce başladı.