Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çamaşır mandalı ve şişten langırt yapan 11 yaşında kız çocuğu, kardeşleriyle oyun oynayarak keyifli vakit geçiriyor.6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül Demirci, kendi imkanlarıyla çamaşır mandalı ve şişten langırt yaparak yaz tatilinde kardeşleriyle keyifli vakit geçirdi.11 yaşındaki Eylül Demirci, "6. sınıfa gidiyorum depremden dolayı konteynerde yaşamaya başladık. Yaz tatilimi kitap okuyarak, kursa giderek ve bir şeyler üreterek geçirdim. Ürettiklerimden biri de langırt. Langırtı nasıl yaptım diye sorarsanız büyüklerimin de yardımıyla çamaşır mandalı, kebap şişleri ve tahta kullandım yaptım. Yaz tatilimi kardeşlerim ile langırt oynayarak geçirdik" diye konuştu.