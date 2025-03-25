Kış mevsiminde şiddetli soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün çözülmesi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 2 ay süreyle donan Nazik Gölü’nün çözülmesiyle ortaya çıkan muhteşem manzara drone ile görüntülendi. Kış aylarında şiddetli soğuklarla 40 santimetre kalınlığında buz tutan gölün yüzeyi mart ayı sonlarına doğru çözülmeye başlıyor. Göl yüzeyindeki buz tabakasının çözülmesiyle birlikte büyük kütleler halinde göl yüzeyinde yüzen buz parçaları ve arasında avlanmaya çalışan balıkçı tekneleri, seyrine güzel görüntüler oluşturuyor. Gezgin ve doğa fotoğrafçıları da göl yüzeyindeki büyük kütleli buz parçalarının ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu güzel desenleri dron ile görüntüleyerek arşivlerine katıyor.Gezgin ve doğasever Kenan Gülşen, buzları çözülen Nazik Gölü’nde oluşan manzarayı izlemenin keyif verici olduğunu söyledi. Gülşen, "Nazik Gölü havaların soğumasıyla birlikte donmuştu. Havaların güzelleşmesi ve bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çözülmeler başladı. Biz de bu güzel anı seyretmeye fotoğraflamaya geldik" dedi.