Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.