Erzurum’da yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesinin ardından kaldırımlar adeta buz pistine döndü.Erzurum’da yoğun kar yağışının etkisiyle oluşan araç trafiğinin yanı sıra yayalar da kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Özellikle ellerinde cep telefonu ile yürüyen yayalar, kaldırımlarda art arda düşerken uzmanlar buzlu zeminlerde yürürken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Zaman zaman düşen yayaların gülümsettiği görüntülere ilişkin, buzlu kaldırımlarda yürürken cep telefonu ile uğraşılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, zemine taban ağırlıklı basılması gerektiğini ifade ediyor.