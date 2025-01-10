Gastronomide her geçen gün isminden söz ettiren Erzurum, son yıllarda gastronomi ve turizm alanlarında yaptığı ataklarla da dikkat çekiyor.İstanbul’da düzenlenen 21. Uluslararası Gastronomi Festivali’nde 19 yaş grubunda Modern Türk Mutfağı kategorisinde düzenlenen yarışmaya Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına katılan genç şefler, aldıkları başarıyla yarışmalara damga vurdu.Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına yarışmalara katılan Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erhan Taş, Efe Polat ve Emin Tuncay, hem bireysel hem de takım halinde birinci oldu. 50’si Türkiye’den 35’i de yabancı olmak üzere 85 jüri üyesinin belirlemeleri ile sonuçlanan yarışmada başarılı olan öğrenciler, elde ettikleri şampiyonlukları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e armağan etti. Başkan Mehmet Sekmen, Türkiye Şampiyonu olan genç şefleri tebrik etti.Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Günümüz dünyasında gastronomi, hiç olmadığı kadar değer görmüş hiç olmadığı kadar kentlerin, ülkelerin gelişimine katkı sağlamıştır. Bu gelişen dünyanın, gastronomi gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Türk mutfağı içinde Erzurum mutfağının önemini her fırsatta dile getiriyor ve bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Hatta bu alanda ‘Erzurum Kahvaltısı’nın duyurulması noktasında da son bir ayda önemli gelişmeler kaydettik. Bir yandan Erzurum’u gastronomi alanında dünyanın tanınan kentlerinden biri yapma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bir yandan da bu muazzam kültürün bayrak taşıyıcısı genç kardeşlerimizi destekliyoruz Bugün de şehrimizin gencecik evlatları, İstanbul’da önemli bir organizasyonda aldıkları başarılarla bizleri gururlandırdı. Bu başarılar bizleri daha çok çalışmaya sevk ederken, gastronominin geleceğine dair de daha güçlü bir bakış açımız oluşuyor. Evlatlarımızı yürekten kutluyorum, başarıları daim olsun.”