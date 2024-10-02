Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ilgili yapılan paylaşımda, “Genel Sekreter Yardımcımız Köksal Yavuz’un katılımıyla, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunduğu 65 yaş üstü büyüklerimiz, Gülümseyen-Down Kafe’de düzenlenen etkinlikte ağırlandı. Doğu Anadolu’nun ilk korumalı işyeri olan bu güzel mekânda, yaşlılarımıza yemek ikramında bulunarak gönüllerini kazandık.Büyüklerimize olan saygımız ve sevgimiz, her daim en büyük önceliğimizdir. Onların hayatını kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm görmek bizler için en büyük mutluluktur.” Denildi.