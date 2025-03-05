Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Ayı vesilesiyle yaklaşık 5 bin aileye destek olduklarını dile getirdi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarının artarak devam ettiğini ve Ramazan Ayı münasebetiyle daha da yoğunlaştıklarını dile getiren Başkan Sekmen, "Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak Narmanlı Camii yanında kurduğumuz Aşevi’nde hemşehrilerimizle bir araya gelip iftar yemeği ikramında bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu anlamlı buluşmalarda, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Ramazan, yalnızca oruç tutmak değil; aynı zamanda gönülleri birleştirmek, sofraları bereketlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır. Bu mübarek ayın huzurunu hep birlikte yaşarken, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket dolu günler diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" şeklinde konuştu.