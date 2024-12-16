Kars’ta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Kars Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika’yı andırdı.Kars’ta etkili olan soğuk hava dere ve barajları dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceyi gördüğü kentte Kars Baraj Gölü soğuklara fazla dayanamayarak 1 günde dondu. Ağaç kalıntılarının buz altında kaldığı baraj gölü havadan görüntülendi. Donan göl buzulları aratmadı.Kars’ta soğukların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde kar yapışının ardından havalar bayağı soğudu, geceleri eksi 18 dereceye kadar hava sıcaklığı düştü. Kars Baraj Gölü’de soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu” dedi.Soğukların etkili olduğu kentte dere ve Kars Çayı da buz tuttu. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. Bir günde aşırı soğuklardan donan Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi.