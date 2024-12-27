Burası Afrika değil Kars, Karslı üretici kenttin zorlu coğrafyasında sıra dışı bir projeye imza atarak deve kuşu üretimine başladı.Kurduğu çiftlikte ilk olarak 5 deve kuşu ile başlayan merkez Esenkent köyünden Metin Tetik, daha önce İstanbul’da 22 yıl deve kuşu üreticiliği yaptığını, deve kuşlarının eski 35 derece soğuğa dayanıklı olduklarını belirtti.Esenkent köyünde kendisine ait arazi üzerinde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliğine başlayan Tetik, deve kuşu başta yumurtası olmak üzere her şeyinin pazarının olduğunu kaydetti.Çiftliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan üretici Metin Tetik, “22 yıllık bir hayalimizdi. Bugüne nasipti, Ağrı Doğubayazıt’tan aldık. Bizim ki hobi değil, ileriye dönük, çiftlik olsun, kesim olsun, bugün başlayıp yarın bırakacak birisi değilim. Her türlü yemi yiyorlar, yumurta zamanı, yumurta yemi veriyoruz. Bakımlarında bir sıkıntı yok. eksi 35-40’a dayanıyorlar” dedi.Devekuşunun gezinme alanı olan bir hayvandır, kapalı yerde kalmayı sevmez diyen Tetik, “sene de 80 yumurta veriyor. Bunlara bir aile deniliyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek oluyor. Ona da bir aile diyoruz. İleride inşallah büyüteceğiz” diye konuştu.Karslı üreticinin bu sıra dışı girişimi kente ilk oluyor. Üretici Metin Tetik, ilgiyle karşılanan projeyi daha da geliştireceğini, başta eti olmak üzere tüyü, tırnağı, derisi ve yumurtasının pazarının bulunduğu kaydetti.