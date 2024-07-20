Elazığ’da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.
Elazığ’da merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden iki arkadaş, yürüyüş yaparken yavru yılan gördü. Gördükleri yılanı ellerine alarak oynamaya başlayan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar. Yere bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
Buldukları yavru yılanı ellerine alıp oynadılar
Elazığ’da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.
Elazığ’da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.
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