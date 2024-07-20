Elazığ’da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.

Elazığ’da merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden iki arkadaş, yürüyüş yaparken yavru yılan gördü. Gördükleri yılanı ellerine alarak oynamaya başlayan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar. Yere bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.