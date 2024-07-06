Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde bulduğu nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurunu sütle besliyor.Malatya’nın Akçadağ ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi. Kozluca Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Demirkaya evin bahçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru buldu. Evine aldığı yediuyurunu sütle besleyen Demirkaya yediuyurunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek istediğini kaydetti.Demirkaya nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuruna yetkililere teslim edene kadar evin bakmaya devam edeceğini söyledi.