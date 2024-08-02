Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na seçildi.Malatya Kent Konseyi 10. Olağan Genel Kurul Kongresi bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da yürütme kurulunda yer aldı.Genel kurul sonrası kısa bir açıklamada bulunan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Kent Konseyi üyelerine teşekkürlerini sunarak kentin yeniden inşası ve ihyası için var gücükleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.