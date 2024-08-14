Muş’un Bulanık ilçesinde kaldırmak istediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti.Olay, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre evde temizlik yapan Şükriye Gören isimli kadın, av tüfeğini kaldırdığında kazara ateş aldı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan ve Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan 7 çocuk annesi Şükriye Gören (43), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.