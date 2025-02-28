Muş’un Bulanık ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro tarafından Neşet Ertaş’ı anma gecesi düzenledi.Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafında organize edilen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ı anma gecesi büyük ilgi gördü. Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren öğretmenler, salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.Ertaş’ın türkülerini söyleyen öğretmenlere eşlik eden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı ilçede sanatsal etkinliklerin daha fazla olacağını belirterek, "Neşet Ertaş’ı anma gecesi, gönüllere yol açtı. Bugün burada bozkırın tezenesi halk müziğimizin efsane ismi Neşet Ertaş’ı anmak ve onun bize miras bıraktığı müzik mirasını hep birlikte yürekten hissetmek için bir araya toplandık. Sadece bir müzisyen değil, bu toprakların özlemi, neşesi ve acılarını da anlatan, bizim çok büyük bir değerimiz. Bu anlamlı gecede, bu geceyi hazırlayan başta gençlik merkezimiz, öğretmenlerimiz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecemizi hep birlikte güzelleştirmesini diliyorum" dedi.Programa; Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, kamu kurum temsilcileri ile vatandaş katıldı.