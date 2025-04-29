Muş’un Bulanık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimi yapıldı.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2024 yılında KÖYDES ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırım programları ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.55 köy muhtarının oy kullandığı kurulda, iki il genel meclis üyesi ve 3 köy muhtarı yarıştı. Seçim sonunda İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Aydın ve Fethullah Ekici, Dokuzpınar Köyü Muhtarı Aydın Saatçı ve Doğantepe Köyü Muhtarı Necdet İlhan Çapan meclis üyeliğine seçildi.Seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunan Kaymakam Koşansu, yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi.Toplantıya, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Birlik Müdürü Fethi Kara ve İlçe Özel idare Müdürü Mahsum Çapalı, encümenler ve muhtarlar katıldı.