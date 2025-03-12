MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.Bulanık İlçe Gençlik Merkezi’nde Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından tiyatro ve sinevizyon gösterisi yapılarak şiirler okundu. Çeşitli dalarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.