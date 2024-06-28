MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı, çevre il ve ilçelerde can kayıpları ve maddi hasara neden olan anız yangınları ile mücadele kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi.Bulanık Kaymakam Oğuzhan Ocak başkanlığında gerçekleşen ‘Anız Yangınları İle Mücadele Toplantısı’nda; çiftçilere gerekli uyarıların yapılması, kurallara uymayarak anız yakanlara Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak idari para cezası uygulaması, ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması yönünde kararlar alındı.Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Mehmet Ateş, İlçe Müftü Vekili Ebubekir Akyel katıldı.