MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı.Bulanık’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. 48 köy yolunun kapandığı kentte, Bulanık İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İlçe Özel İdaresi Şefi Seftar İnci, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerdeki 48 köy yolunun kapandığını söyledi. İnci, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle kar yağışı devam ederse 56 köy yolu da kapanacak. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, mecbur kalmadıkça yolla çıkmamalarını istiyoruz. Kar ve tipiye yakalanmasınlar. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız" diye konuştu.