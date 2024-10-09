Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "2. Geleneksel Spor Şenliği" düzenlendi.Bulanık Kaymakamlığı ile Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından şehir stadında öğrencilerin katılımıyla yapılan şenlikte; voleybol, atletizm, basketbol, okçuluk, tenis, futbol, karaçalı, badminton, golf gibi 19 farklı etkinlikte yarışma yapıldı. Çocukların eğlencesine ortak olup, oyununa katılan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sporun amacının kaynaşma ve rekabet temelinde beden sağlığı olduğunu belirtti.Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ise 19 branşta etkinlik yaptıklarını belirterek, “Çoğu geleneksel oyunlarımızın da olduğu güzel bir spor şöleni düzenledik. Buradaki en büyük amacımız, gençlerimizi sportif faaliyetlere yöneltmektir, kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Düzenlemiş olduğumuz şenliğimizin amacı ve ortak paydamız olan gençlerimiz, bizler için büyük önem arz ediyor. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin iyi bir şekilde yetiştirilmesi bizim için en büyük görevdir. Sporla yaşayan, sporu yaşam kültürü haline getiren bir nesil için sağlam adımlar atıyoruz. Sporun birleştirici ruhu ile gençlerimiz sportif müsabakalarda hem mücadele azmini hem yarışma heyecanını yaşarken aynı zamanda yeni dostluklar ve arkadaşlıklar ediniyorlar. Bizler için en büyük onurdur. Bu şenliği düzenlemesinde desteklerini esirgemeyen ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu’ya teşekkür ediyorum” dedi.Kaymakam Övünç, şenliğe katılan antrenör ve sporcuları tebrik ederken, yumurta ve çuval yarışında dereceye giren çocuklara ödüllerini vermesiyle program sona erdi.Spor şenliğine İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, öğretmenler ve veliler katıldı.