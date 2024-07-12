Muş’un Bulanık ilçesinde, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.Kent Meydanı’nda açılan sergide, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül ve kurum müdürleri, 15 Temmuz’da yaşanan olaylar ve demokrasi nöbetlerinden çekilen fotoğrafları inceledi.