Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Beldesi yolu girişinde bulunan 22 metrelik Güvenlik Yolu Köprüsü’nü tamamladı.Şehrin her yerine hizmet götürme prensibi ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programında bulunan projeleri birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Beldesi Yolu girişinde bulunan 22 metrelik köprüyü kısa sürede tamamladı. 15 Ağustos’ta ihalesi, 29 Ağustos’ta ise yer teslimi yapılan Güvenlik Yolu Köprüsü, 22 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 15 derece verev özelliklerine sahip. İki aracın yan yana geçme imkanı bulunmadığı, dar olan, dereye dik bir açısı bulunduğu için de ağır tonajlı araçların durarak geçebildiği eski köprü, yeni haliyle ise geniş ve yüksek standartlardaki özellikleriyle iki aracın karşılıklı ve hızlarını azaltmadan, çok rahat bir şekilde geçebildikleri bir şekilde inşa edildi.29 Kasım’da tamamlanarak trafiğe açılan Bükardı Güvenlik Yolu Köprüsü’nün 6 milyon 691 bin liralık maliyetle tamamlandığı bildirildi.