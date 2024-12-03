Özel Buhara Hastanesi bünyesinde yaklaşık 1.5 yıl önce hizmete giren, Kardiyoloji ile Kalp ve Damar Cerrahisi’nin önemli isimleri Prof. Dr. Münacettin Ceviz, Prof. Dr. Serkan Akdağ ile Op. Dr. Murat Tavlaşoğlu yönetimindeki Kalp Merkezi, küçük kesi ile yapılan açık kalp ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiler.2023 yılının Nisan ayında Özel Buhara Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Kalp Merkezi’nin kardiyoloji bölümünde anjiografi ve stent uygulamaları koldan da gerçekleştiriliyor. Kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıklarının tedavisi, tıkalı ayak damarlarının balonla açılması, eforlu EKG, ekokardiyografi, tansiyon ve ritim holter tetkiklerinin de gerçekleştirildiği merkezde, her türlü kalp ameliyatı da Kalp Merkezi’nde başarı ile yapılabiliyor.Küçük kesi ile by-pass ameliyatıKalp ve Damar Cerrahları Prof. Dr. Münacettin Ceviz ile Op. Dr. Murat Tavlaşoğlu yönetiminde 19 çalışanı bulunan Özel Buhara Hastanesi Kalp Merkezi’nde uygun hastalarda küçük kesi ile koroner BY-PASS ve kalp kapağı ameliyatları yapılabilmektedir. İlave olarak atardamar ve toplardamar hastalıklarında medikal ve cerrahi tedavi ile estetik varis cerrahisi operasyonları da bugüne kadar başarıyla gerçekleştirildi.Açıldığı ilk günden bu yana kalp sağlığı noktasında önemli bir açığı kapatan Özel Buhara Hastanesi Kalp Merkezi’nde anjiografi, stent işlemleri, kalp ve damar ameliyatları yapılıyor. Kalp Merkezi, Erzurum’un yanı sıra çevre iller ile komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet veriyor.Ameliyat nasıl yapılıyor?Kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen küçük kesi (minimal invaziv) kalp cerrahisi, vücuda en az zarar vererek gerçekleştirilen modern cerrahi yöntemlerden biridir. Özellikle kalp ameliyatlarından sonra hızlı bir iyileşme sürecine imkan sağlamaktadır. Göğüs kemiği kesilmeden yapılan ameliyatlar sayesinde hastalar daha az süre hastanede kalarak günlük hayatlarına daha erken ve daha konforlu bir şekilde dönebiliyor.2023 yılında hizmete giren Özel Buhara Hastanesi Kalp Merkezi’nde gerçekleştirilen kalp ameliyatları ile birçok kişi sağlığına kavuştu.