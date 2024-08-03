Elazığ’da işletilen ve bölgede tek olan pet kuaförü ve bakım merkezi olarak hizmet veren işletmeye getirilen evcil hayvanların, günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemleri sırasındaki sevimli halleri renkli görüntü oluşturuyor.

Elazığ Abdullahpaşa Mahallesi’nde üç yıl önce Burhan Canpolat öncülüğünde açılan, evcil hayvanlar için hizmet veren pet kuaför ve bakım merkezine getirilen "can dostlar" ağız ve tüy bakımından tırnak ve tüy kesimine kadar hijyenik bir dizi işlemden geçiriliyor. Tıraşları yapılan, fön çekilen, parfüm sıkılan, başlarına toka takılarak elbise giydirilen köpeklerin geçtiği aşamalar sahiplerine de keyifli anlar yaşatıyor. Bu işlemler sırasında hırçınlaşmadan sakince bekleyen, neşeli oldukları gözlenen hayvanların durumdan hoşnut, sevimli halleri ise gülümsetiyor.



“Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinden de müşterilerimiz geliyor”

Anestezi kullanmadan sadece makasla işlem yaptıklarını belirten Burhan Canpolat, “Bu işi gerçekten gönül vererek yapmaya başladım. Pet kuaförlüğe üç yıldır başladım. Hayvanlara anestezi malzemesi kullanmadan, hiçbir sakinleştirici kullanmadan uyguladığımız makas ile kesim çeşididir. Pet kuaförler genellikle bu işi yapıyor. Onun için müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin tek sebeplerinden biri, anestezi kullanmamamız. Çünkü anestezi bir müddet sonra hayvanın ömrünü azaltabiliyor. Onları makasla şekli vererek kesiyoruz. Elazığ’da ilk ve tekim hatta bölgemizde de yok. Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinden de müşterilerimiz gelip gidiyor. Tek olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” dedi.



“Renkli ve güzel anlarımız oluyor”

Keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren Canpolat, “Hayvan sevmeyen bu işi yapamaz. Bu iş hem sabır hem de sevgi işi. Bir köpeği zapt etmek, durdurmak kolay bir iş değil. Onun için o köpeğin dilinden, tüy yapısından anlamamız kesinlikle gerekiyor. Genellikle uzun tüylü, kıvırcık ve makasa yatkın olan hayvanların tıraşları ile ilgileniyoruz. Ancak büyük ırk, küçük ırk olarak çeşit çeşit hayvanlar da geliyor. Renkli ve güzel anlarımız oluyor. Banyoda durmayan, ıslatanlar ve kaçmaya çalışanlar oluyor. Bayağı bir eğlendiğimiz anlar da var. İşimiz rahat ve güzel. İşimizi seviyoruz’’ şeklinde konuştu.