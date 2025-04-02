Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısına sert tepki gösterdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısında bulunmasına siyaset dünyasından da tepki geldi. Başlatılan boykota sessiz kalmayan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, yaşananlara tepki gösterdi.Çat, "Asıl boykot nerede olacak? Filistin’de bebekler katledilirken, üç maymunu oynayanlara. İsrail mallarına. Siyonist terör devletine sessiz kalanlara, onların ürünlerine, onların ticaretine olacak" dedi.