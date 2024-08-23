HAKKARİ (İHA) – Hakkari il merkezi ve ilçelerine bağlı boşaltılan köylere geri dönüşlerin yapılması için devlet eliyle yürütülen çalışmalar sürüyor.Yüksekova sınır köylerini gezen Hakkari Valisi Ali Çelik, geri dönüşlerin yapılacağı köyler için devletin var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Vali Ali Çelik, “Biz de köy halkıyla bir araya gelip sorunların çözümü için istişarede bulunduk. Yaşanan olumsuzluk durumlardan dolayı köylerimiz hızlıca boşaldı. Son 10 yılda köylere geri dönüşler başladı. Köylerin alt yapısının iyileştirilmesi, özelinde tarımsal faaliyetlerin üretimi ve sulama suyu kanallarının bir an önce yapılarak buradaki geçim alanlarının çoğaltılmasını istiyoruz. Köylümüzün köyünde karnını doyurabilecek alanların oluşturmasının çabası içerisindeyiz. Bunlarda hepsi birbirine zincirleme olarak bağlıdır. Köylerdeki altyapı sorunlarının çözümü için ciddi bir emek harcanıyor. Dağlıca başta olmak üzere, Irak sınırımızdaki köylerimizin hayatlarını daha iyi yaşamaları için köylerimizi ziyaret ettik. Köylerimizin yeni hizmetlere kavuşmaları için var gücümüzle çalışacağız. Herkesin en güzel şekilde hayatlarını sürdürmesi için devletin şefkat eliyle yaşanabilir köyler olacak” dedi.