Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bölgesel süne ile mücadele ve kahverengi kokarca eğitim toplantısı gerçekleştirildi.Samet Karataş’ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitim toplantısı, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Süne Mücadelesi Ülke Koordinatörleri Dr. Numan Babaroğlu ve Dr. Mehmet Çulcu’nun bölgesel süne mücadelesi kapsamında gerçekleştirilen sunum ile devam etti.Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümü Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Yıldız katılımcılara kahverengi kokarca böceği hakkında yürütülen ülkesel projedeki göreve değinerek feromon tuzak kurulumları ile kontrolleri hakkında bilgilendirmede bulundu.Eğitim toplantısına Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Gümüşhane, Bayburt, Iğdır, Tunceli ve Ardahan illerinden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube müdürleri ile teknik personelleri katıldı. Eğitim toplantısı sonunda enstitü uygulama ve araştırma sahasında teknik gezi düzenlenerek enstitünün yürüttüğü projeler ve çıktıları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.