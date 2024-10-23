Erzurum’da Afganistanlı 3 genç, 16 yaşındaki Ahmet Efe’yi bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Efe Taşken’in yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.Edinilen bilgiye göre olay hafta sonunda 100. yıl parkının yanında yaşandı. 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken 3 Afganistanlı genç tarafından boğazından bıçaklandı.‘Neden ters ters bakıyorsun’ diye çıkan kavgada üç kişi 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken’e bıçakla saldırdı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Taşken, hastaneye kaldırıldı. Üniversite hastanesinde yoğun bakıma alınan Taşken’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polis 3 Afganistanlı genci göz altına aldı. Efe’yi bıçaklayan Afganistanlı gencin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.