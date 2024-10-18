İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatları ve himayelerinde gerçekleştirilen Bitlis’ten Trabzon’a “Huzur ve Kardeşlik Buluşması” projesi başladı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha önce Türkiye’nin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret edememiş, özellikle kadın ve genç kızlara yönelik “Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları” projesi başlatıldı. Bitlis ve Trabzon valiliklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Bitlis’ten Trabzon’a Huzur ve Kardeşlik Buluşması” projesi kapsamında şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru anne ve genç kızlar, öğrenciler ve muhtarlardan oluşan 41 kişilik kafile bugün Trabzon’a hareket etti.Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu’nun Cumhuriyet Meydanı’ndan uğurladığı kafile, 3 gün boyunca Trabzon’un tarihi ve turistik yerlerini gezip görme fırsatı bulacaklar.Proje kapsamında Trabzon’a geziye giden kafile, bu anlamlı projenin hayata geçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, himayeleri için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkürlerini ilettiler.