Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Yusuf Geylani, 110 yaşındaki asırlık çınar Meymi Yıldırım’ı evinde ziyaret etti.18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaret edilen Yıldırım’ın evde sağlık hizmetleri tarafından muayenesi gerçekleştirildi. 110 yaşındaki Meymi Yıldırım’ı ziyaret eden Uzman Dr. Yusuf Geylani, "Yaşlılarımız bizim için büyük bir değerdir. Onların sağlığı ve refahı hepimizin önceliğidir. Bugünkü ziyaretle hem Yaşlılar Haftası’nın anlamını vurguladık hem de evde sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gördük." dedi.Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, ise evde sağlık hizmetlerinin il genelinde kar, kış demeden en ücra köylere kadar aksatılmadan sürdüğünü belirtti.Güzeltaş, "Yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.